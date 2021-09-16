الدوري الأوروبي - وست هام يستهل مشواره بثنائية في كرواتيا

الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 20:41

كتب : أحمد أباظة

مايكل أنطونيو - وست هام × زغرب

تغلب وست هام يونايتد الإنجليزي على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في الدوري الأوروبي.

شهدت المباراة مشاركة المهاجم مايكل أنطونيو الموقوف في البريميرليج بعد تعرضه للطرد في المباراة الأخيرة ضد ساوثامبتون والتي انتهت بالتعادل السلبي.

أيضا تواجد النجم الجزائري سعيد بن رحمة على مقاعد البدلاء، حتى شارك في الدقيقة 51 على حساب الأرجنتيني مانويل لانزيني.

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البداية أتت من خطأ فادح في دفاعات دينامو اغتنم منه أنطونيو الفرصة وسجل من مسافة قريبة في الدقيقة 22 ليمنح وست هام هدف التقدم.

وفي الدقيقة 44 كاد وست هام أن يسجل الثاني بواسطة نيكولا فلاسيتش بعد تمريرة وصلته على حدود المنطقة ولكن مرت بجوار القائم لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

وقبل نزول بن رحمة تحديدا في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة من ديكلان رايس في أسفل منتصف المرمى، سجل المطارق ثاني أهداف المباراة.

أخطر فرص أصحاب الأرض أتت في الدقيقة 59 بتسديدة من لوكا إيفانوسيتش، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن.

بهذه النتيجة يتصدر وست هام يونايتد المجموعة الثامنة بأول 3 نقاط، بفارق الأهداف عن جينك البلجيكي الذي فاز على رابيد فيينا النمساوي بهدف نظيف، وذلك بهدف قاتل سجله مارك ماكينزي في الدقيقة 93.

وست هام الدوري الأوروبي بن رحمة أنطونيو
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