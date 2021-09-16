اتحاد الكرة يتلقى طلبات عقد جمعية عمومية غير عادية

أعلن اتحاد الكرة المصري اليوم الخميس برئاسة أحمد مجاهد تلقيه طلبات من بعض الأندية تتضمن عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى ترحيبه بكل تقدير بما تلقاه باعتباره حق أصيل للجمعية العمومية وكلف الإدارة القانونية بدراسة الطلبات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تلك الدراسة خلال 48 ساعة مع مخاطبة الاتحاد الدولي "فيفا" والجهات المعنية لضمان صحة الانعقاد بما يتفق مع اللائحة السارية.

وسيعقد اتحاد الكرة اجتماعا الأسبوع المقبل للإعلان عن الخطوات الواجبة في هذا الشأن.

وشهد يوم الإثنين الماضي اجتماعا لـ51 ناديا في أحد فنادق القاهرة وطالبوا عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة بعض بنود اللائحة.

بالإضافة لتفويض أربعة منهم للسفر إلى فيفا للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة لاتحاد الكرة.

ليرد اتحاد الكرة في وقت لاحق مؤكدا أنه يسير وفق الخارطة الموضوعة لانتخاب مجلس إدارة لاتحاد الكرة.