أبو جريشة لـ في الجول: الإسماعيلي يعسكر في الإسكندرية.. وطلعت يوسف يقيّم الأجانب

الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 19:49

كتب : ياسر الشريف

محمد صلاح أبو جريشة

كشف محمد صلاح أبو جريشة مدير الكرة في الإسماعيلي، عن تنظيم معسكر مغلق في الإسكندرية نهاية الشهر الجاري.

وقال أبو جريشة لـ FilGoal.com: "طلعت يوسف طلب تنظيم معسكر مغلق في الإسكندرية".

وأضاف: "المعسكر ينطلق يوم 29 سبتمبر ولمدة أسبوعين".

وتابع: "المدرب يباشر مهام عمله مع الفريق اعتبارا من السبت المقبل".

وواصل: "ننتظر تقييمه للاعبين للتعرف على ما يحتاجه الفريق ومن سيبقى ومن سيرحل".

وأتم: "موقف اللاعبين الأجانب يحدده المدير الفني، ولا حديث عن أي انتقالات إلا بعد مباشرة المدير الفني عمله".

وتولى طلعت يوسف تدريب الإسماعيلي مؤخرا بعد رحيل إيهاب جلال الذي انتهى عقده مع الدراويش.

الإسماعيلي
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