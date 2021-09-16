فاركو يفوز على زد وديا استعدادا للدوري

الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 19:48

كتب : أحمد الخولي

فاركو وزد - مباراة ودية

فاز فاركو اليوم الخميس وديا على منافسه زد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بأحد ملاعب فنادق مدينة السادس من أكتوبر.

وجاء الهدف الوحيد عن طريق هشام فتح الله في الدقيقة 89.

وكان نادي زد خاض المباراة تحت قيادة مدربهالجديد إسماعيل يوسف، فيما يقود فاركو مجدي عبد العاطي.

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ويعد ذلك الفوز هو الثاني الودي لفاركو استعدادا للدوري بعدما انتصر على الترسانة بالنتيجة ذاتها قبل عدة أيام.

يذكر أن فاركو أجرى 12 صفقة خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

والانتقالات التي أبرمهما فاركو هي مصطفى حمادة والجزائري رزقي حمرون من شبيبة القبائل، ومحمد فؤاد من العين السعودي، والنيجيري كينجسلي سوكاري من الصفاقسي التونسي، ومحمود عماد لاعب وسط بتروجت السابق.

أيضا تعاقد فاركو مع ثنائي بيراميدز عبد الله بكري ومحمود حمادة، بالإضافة إلى أحمد مودي من مصر المقاصة، ورامي صبري مدافع إنبي السابق وعلاء سلامة من الإنتاج الحربي، وأحمد الصغيري من أسوان.

هذا بالإضافة لعزمي غومة القادم من الصفاقسي التونسي.

فاركو زد
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