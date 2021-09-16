الأهلي يفوز على المقاولون وديا

فاز الأهلي وديا على المقاولون العرب وديا اليوم الخميس بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب مختار التتش.

سجل هدف المباراة الوحيد حسين الشحات.

وشهدت المباراة تصدي مصطفى شوبير حارس الأهلي لركلة جزاء في الشوط الثاني.

وتعد تلك ثاني المباريات الودية التي يخوضها الأهلي خلال فترة التوقف الحالي بعدما تعادل مع بتروجت سلبيا بدون أهداف قبل عدة أيام.

ويستعد الأهلي لملاقاة طلائع الجيش في السوبر المصري في الـ21 من شهر سبتمبر الجاري.

كما يستعد الأهلي لملاقاة إنبي في الـ25 من شهر سبتمبر الجاري في دور الـ16 من كأس مصر.