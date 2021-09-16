الأهلي يفوز على المقاولون وديا

الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 19:19

كتب : أحمد الخولي

حسين الشحات - الأهلي والمقاولون العرب

فاز الأهلي وديا على المقاولون العرب وديا اليوم الخميس بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب مختار التتش.

سجل هدف المباراة الوحيد حسين الشحات.

وشهدت المباراة تصدي مصطفى شوبير حارس الأهلي لركلة جزاء في الشوط الثاني.

أخبار متعلقة
جلسة بين الخطيب وبيبو وبروكيش في الأهلي أسامة نبيه في بيان رسمي: حاولت كثيرا حل مشاكل الفريق.. وما يحدث من مسؤولين الزمالك غير مقبول مدرب جنوب إفريقي يعلن التحاقه بجهاز منتخب مصر تحت قيادة كيروش

وتعد تلك ثاني المباريات الودية التي يخوضها الأهلي خلال فترة التوقف الحالي بعدما تعادل مع بتروجت سلبيا بدون أهداف قبل عدة أيام.

ويستعد الأهلي لملاقاة طلائع الجيش في السوبر المصري في الـ21 من شهر سبتمبر الجاري.

كما يستعد الأهلي لملاقاة إنبي في الـ25 من شهر سبتمبر الجاري في دور الـ16 من كأس مصر.

الأهلي المقاولون العرب
نرشح لكم
أخر الأخبار
إبراهيموفيتش عن مشاركته ضد يوفنتوس: لست رجلا خارقا 12 دقيقة | الدوري الإيطالي
لاعب البرازيل السابق: انضمامي لـ ريال مدريد كان اختيارا سيئا.. ورونالدو لم يلفت نظري 15 دقيقة | أوروبا
الأهلي يفوز على المقاولون وديا 22 دقيقة | الدوري المصري
رغم أنف المعارضة.. فيفا: غالبية الجماهير تؤيد إقامة كأس العالم كل عامين 34 دقيقة | أوروبا
مُشجع لـ أتليتكو يطالب فيليكس بإصابة جريزمان.. والبرتغالي يرد بحسم 49 دقيقة | الدوري الإسباني
جلسة بين الخطيب وبيبو وبروكيش في الأهلي ساعة | مصر
كونتي: حكيمي يحلم بالعودة لـ ريال مدريد.. عانى كثيرا في مواجهته ساعة | أوروبا
استراحة الدوري الأوروبي – جالاتا سراي (0) - (0) لاتسيو.. التعادل السلبي مستمر ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 2 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 3 شيكابالا: أريد قميص الأحمر المقطوع.. وسيف الدرع لم يفعل شيئا في لقطة الطرد 4 مصدر في الزمالك لـ في الجول: تم قيد كل اللاعبين.. وخطوة مفاجئة مع سيسيه
قد ينال إعجابك