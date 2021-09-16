جلسة بين الخطيب وبيبو وبروكيش في الأهلي

الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 18:38

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب وخالد بيبو ومايكل بروكيش - الأهلي

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة مع خالد بيبو مدير قطاع الناشئين والتشييكي مايكل بروكيش المدير الفني للقطاع للاطمئنان على استعدادات الموسم ةالجديد.

وقال خال بيبو إن الخطيب استمع خلال الجلسة لشرح مفصل عن استراتيجية العمل في القطاع خلال المرحلة الحالية.

هذا بالإضافة للاطئمنان على استعدادات كافة فرق القطاع والمسابقات التي يشارك بها كل فريق.

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وأكد بيبو أن مجلس إدارة الأهلي يحرص على تلبية كافة احتياجات قطاع الناشئين للمنافسة على كافة البطولات، مشددا أن الجميع جاهز وعلى استعداد بشكل قوي للمرحلة المقبلة.

الأهلي
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