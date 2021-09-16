كونتي: حكيمي يحلم بالعودة لـ ريال مدريد.. عانى كثيرا في مواجهته

كشف أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لـ إنتر ميلان، عن رغبة المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان في العودة إلى ريال مدريد يوما ما.

كونتي أشرف على تدريب حكيمي خلال الموسم الماضي قبل أن يتقدّم باستقالته، فيما رحل حكيمي سريعا إلى سان جيرمان خلال الصيف.

وصرّح كونتي عبر شبكة سكاي إيطاليا: "حلم أشرف هو العودة لـ ريال مدريد".

وأضاف: "حكيمي عانى خلال مواجهتي ريال مدريد الموسم الماضي، أتذكر الخطأ الذي ارتكبه في فالديبيباس، ولكن من وقتها عمل بجد شديد".

وتابع: "اضطررت إلى إبقائه على مقاعد البدلاء لبعض الوقت وهو تقبّل ذلك بهدوء، كان لديه رغبة كبيرة في التعلُم".

وأتم: "الآن هو واحد من أفضل الأظهرة في العالم، يمكنه أن يصير لاعبا مذهلا، كما أنه تطوّر مؤخرا كثيرا في الجانب الدفاعي".

حكيمي (22 عاما) انضم إلى أكاديمية ريال مدريد في عُمر الثامنة، وتم تصعيده للفريق الأول تحت قيادة زين الدين زيدان في 2017.

وخاض حكيمي 17 مباراة مع ريال مدريد مسجلا هدفين وصانعا آخر وتوج معه بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يلعب معارا لموسمين لـ بوروسيا دورتموند بين 2018 و2020.

ورغم التكهنات بعودته لمنافسة داني كارباخال على مركز الظهير الأيمن، استغنى ريال مدريد عن حكيمي مقابل 43 مليون يورو في صيف 2020 لـ إنتر حيث ساهم في استعادته لقب الدوري الإيطالي الغائب منذ 2010.

وأخيرا حط حكيمي الرحال في سان جيرمان مقابل 60 مليون يورو بسبب الأزمة المالية التي مرت بإنتر.

اللاعب المولود في مدريد يمتلك 36 مباراة دولية مع منتخب المغرب.