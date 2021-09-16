انتهت الدوري الأوروبي – جالاتا سراي (1) - (0) لاتسيو.. انتصار مثير للفريق التركي

الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 18:31

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي جالاتا سراي ولاتسيو التي تقام في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي لحساب المجموعة الخامسة.

وتقام المباراة في إسطنبول في ملعب ترك تيليكوم آرينا.

ويجلس مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي على مقاعد البدلاء.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

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نهاية المباراة بانتصار جالاتا سراي بهدف دون رد.

ق90: مصطفى محمد يشارك بدلا من ألكسندرو سيكالداو.

ق67: جووووووول أووول لجالاتا سراي بطريقة غريبة للغاية، حارس نابولي توماس ستراكوشا يفشل في الإمساك بالكرة المشتتة من مدافعه بطريقة غير جيدة ويسكنها الشباك بيده ليعلن عن تقدم الفريق التركي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق23: تسديدة قوية من أولمبيا موروتان لكن الكرة لمست يد الحارس ثم العارضة وسقطت على خط المرمى وتقنية خط المرمى أكدت عدم وجود هدف لجالاتا سراي.

انطلاق المباراة.

مصطفى محمد جالاتا سراي
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