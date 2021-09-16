سبورت: عودة فاتي تقترب أكثر فأكثر

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن عودة اللاعب الشاب أنسو فاتي للملاعب تقترب أكثر وأكثر، وهو خبر سار لإدارة برشلونة والمدير الفني الهولندي رونالد كومان.

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وأضافت الصحيفة الإسبانية في تقريرها أن فاتي تمكن بالفعل من إكمال حصته التدريبية الجماعية الأولى تحت قيادة كومان، حيث أن الخدمات الطبية بالنادي أكدت على اختفاء مشاكل الركبة التي كان يعاني منها فاتي في فترة الإصابة.

وأوضحت سبورت أن فاتي لن يكون متاحا مع برشلونة في المباراة ضد غرناطة الإثنين المقبل، إذ يُفضّل الجميع الهدوء وعدم الاستعجال والمجازفة بعودة اللاعب إلى الملاعب مرة اخرى.

وتابع تقرير سبورت أن أنسو من الممكن ظهوره في إحدى المباريات الأربعة التالية، مباراة برشلونة ضد قادش يوم 23 سبتمبر، أو مباراة ليفانتي يوم 26 سبتمبر، أو مباراة بنفيكا يوم 29 سبتمبر في دوري أبطال أوروبا، أو مباراة أتليتكو مدريد يوم 2 أكتوبر المقبل.

واختتمت سبورت تقريرها بأن رونالد كومان، حذر قبل بضعة أسابيع من أن أنسو كان يتعافى دون مشاكل، لكنهم لن يتسرعوا في مسألة عودته إلى الملاعب مرة أخرى.

يذكر أن برشلونة خسر من بايرن ميونخ الألماني في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء على ملعب كامب نو.