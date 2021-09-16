التلفزيون الكتالوني: أعضاء إدارة برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان

يزداد وضع رونالد كومان تعقيدًا داخل جدران برشلونة، بعد الهزيمة بثلاثية أمام بايرن ميونيخ.

برشلونة سقط على ملعبه كامب نو أمام ضيفه الألماني بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف دون رد مساء الثلاثاء في افتتاح مبارياته بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت القناة الثالثة الكتالونية أن مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة طالبوا الرئيس جوان لابورتا بإقالة كومان على الفور، معلومة أكدتها صحيفة "أس" الإسبانية بدورها.

التقرير أوضح في الوقت نفسه أن هؤلاء الأعضاء ليس لديهم القوة الكافية للضغط لاتخاذ قرار مماثل، وأن لابورتا ومعاونيه هم القادرين على اتخاذه.

ويعاون لابورتا كل من: نائبه رافا يوستي، وماتيو أليماني مدير قطاع كرة القدم، ورامون بلانيس السكرتير التقني.

ولا يؤمن لابورتا ويوستي بقدرات كومان، فيما يعتقد أليماني وبلانيس أنه أفضل السيئين في الوقت الحالي بالنظر لوضع برشلونة؟

في الوقت نفسه، من الصعب أن يتخذ لابورتا قرارا بإقالة كومان، لعدم وجو بديل كفء.

ففكرة تعيين مستشاره جوردي كرويف غير واردة، بسبب العلاقة الوثيقة التي تجمع كرويف "الابن" بـ كومان، إذ يعتبر صديقا مقربا للعائلة منذ سنوات.

في الوقت نفسه، لا يرى لابورتا أن سيرجي بارخوان المدير الفني للفريق الرديف جاهز لتلك الخطوة، وبالطبع تظل فكرة تعيين شابي هيرنانديز مدرب السد القطري مستبعدة بعد تجديد عقده مع ناديه.

وظهر التوتر واضحا في علاقة لابورتا وكومان طوال الأشهر الماضية، إذ اعترف رئيس برشلونة علنًا أن كومان ليس خياره المفضل لإدارة الفريق، وأن استمراره تم لعدم وجود بديل مُقنع لخلافته.