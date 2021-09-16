مصطفى محمد احتياطي أمام لاتسيو في الدوري الأوروبي

واصل فاتح تريم المدير الفني لـ جالاتاسراي، إبقاء مهاجمه المصري مصطفى محمد على مقاعد البدلاء.

ويلعب جالاتاسراي أمام لاتسيو الإيطالي في الجولة الأولى من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وعوّل تريم على الدولي التركي خليل ديرفيشوجلو في الهجوم، مع إبقاء مصطفى محمد وريان بابل ومباي دياجني على مقاعد البدلاء.

ولم يبدأ مصطفى محمد إلا 3 مباريات من أصل 9 خاضها مع جالاتاسراي في مختلف البطولات هذا الموسم.

وكان مصطفى محمد قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى بوردو الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية بعد اجتيازه الكشف الطبي، لكن عدم قدرة جالاتاسراي على شرائه من الزمالك بشأن نهائي تسبب في انهيار الصفقة.

تشكيل جالاتاسراي:

حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا

الدفاع: دياندري يدلين – فيكتور نيلسون – ماركاو – باتريك فان أنهولت

الوسط: تايلان أنتالياي – أليكساندرو سيكالداو – بيركان كوتلو

الهجوم: كريم أكتوركوجلو – أوليمبيو موروتان – خليل ديرفيشوجلو

تشكيل لاتسيو:

حراسة المرمى: توماس ستراكوشا

الدفاع: مانويل لاتزاري – لويس فيليبي – فرانشيسكو أتشيربي – السعيد هيساي

الوسط: جان دانييل أكبا أكبرو – لوكا لييفا – ماتيا زاكاني

الهجوم: لويس ألبيرتي – شيرو إيموبيلي – فيليبي أندرسون