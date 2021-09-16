جمعة: استبعاد مصطفى محمد من المنتخب؟ لم نناقش هذا الأمر بعد

نفى وائل جمعة مدير منتخب مصر، أن يكون قد تطرق رفقة الجهاز الفني الجديد، لإمكانية استبعاد مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي التركي في التوقف الدولي المقبل.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي مصر

وقال جمعة في تصريحات صحفية على هامش تقديم كارلوس كيروش: "استبعاد مصطفى محمد؟ لم نناقش هذا الأمر بعد كجهاز فني أو مع اتحاد الكرة".

وتأتي تصريحات جمعة تعليقا على ما بدر من مهاجم جالاتاسراي عقب تسجيله هدف التعادل للفراعنة في شباك الجابون بالتوقف الدولي الماضي.

واستكمل جمعة حديثه بشأن الجدول الزمني للمنتخب: "المعسكر يبدأ يوم 28، والمباراة الودية أمام ليبيريا يوم 30، ثم سنحصل على يوم إجازة وبعدها نستكمل المعسكر لمواجهة ليبيا مرتين".

وشدد: "هدفنا كجهاز فني واضح: الوصول إلى كأس العالم".

وقدّم الاتحاد المصري لكرة القدم، كيروش المدير الفني الجديد للفراعنة، اليوم الخميس.

ويأتي كيروش خلفا لـ حسام البدري الذي تم توجيه الشكر له بعد أول جولتين من تصفيات كأس العالم.

وحصدت مصر 4 نقاط من فوز على أنجولا وتعادل مع الجابون، وتواجه ليبيا ذهابا وإيابا في توقف أكتوبر المقبل.