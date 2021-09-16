أسامة نبيه في بيان رسمي: حاولت كثيرا حل مشاكل الفريق.. وما يحدث من مسؤولين الزمالك غير مقبول

أصدر أسامة نبيه مدرب الزمالك بيانا إلى جماهير النادي بعد تقديم استقالته بسبب المستحقات المالية.

وكشف نبيه عن وجود مشاكل مالية كثيرة داخل الفريق رغم حصول الجهاز الفني الأجنبي على كافة مستحقاته.

وجاء بيان نبيه كالآتي:

"جماهير نادى الزمالك العظيمة يعلم الله إننى حاولت كثيرا أن أقوم بحل مشاكل الفريق وتواصلت أكثر من مرة مع مجلس إدارة الزمالك من أجل كيان نادى الزمالك ولم يتم حل المشاكل".

وتابع "كما أننى أشعر باستياء كبير بسبب سوء إدارة ملف الكرة داخل الفريق كما إننا لم نحصل على مستحقاتنا كذلك الجهاز الطبى والإدارى أيضا لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ فتره ولم نتكلم احتراما لجماهير الزمالك واحتراما لنادى الزمالك الذى قدم لنا الكثير ولازال يقدم لنا".

وأضاف نبيه في البيان "لكن ما يحدث داخل نادى الزمالك من المسئولين عن إدارة ملف الكرة شىء غير مقبول".

"كنت أسعى جاهدا لحل المشاكل التى نواجهها من أجل كيان نادى الزمالك وجماهيره العظيمة".

وواصل "هناك مشاكل مالية كثيرة داخل الفريق ومستحقات متأخرة للاعبين وللجهاز الطبى والإدارى والفنى مع العلم أن الجهاز الأجنبى قد حصل على كافة مستحقاته وهناك عدم مساواة بيننا وهذا يجعل هناك مشاكل".

وكشف "سوف يتم عقد جلسه اليوم مع رئيس نادى الزمالك و اللاعبين من أجل حل هذه المشاكل".

"كما أننى على استعداد تام التنازل على الشرط الجزائي فى عقدى وهو شهرين".

وأوضح نبيه "الجميع يعلم مدى حبى واعتزازى بأننى ابن من أبناء نادى الزمالك ولكن هناك العديد من المشاكل يجب حلها من أجل لم شمل الفريق والتركيز فيما هو قادم".

"كما أن المسئولين عن ملف الكرة داخل الفريق لم يقوموا بحل مشاكل الفريق وأكون انا دائمآ فى مواجهه مع اللاعبين".

واختتم بيانه "إذا وجب عليا التقدم باستقالتي احتراما لنفسي وللاعبين ولجماهير نادى الزمالك لعدم قدرتي علي ايجاد حلول من قبل الادارة".