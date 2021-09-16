تقرير مغربي: الأهلي يرفض عرضا بـ 6 ملايين دولار لضم بانون

الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 14:39

كتب : FilGoal

الأهلي - كايزر تشيفز - نهائي إفريقيا 2021 - بدر بانون

كشفت صحيفة هيسبورت المغربية عن رفض الأهلي عرضا من التعاون السعودي لضم بدر بانون.

وانتقل بدر بانون إلى الأهلي من الرجاء المغربي في نوفمبر الماضي لتدعيم دفاعات الفريق.

وأشار التقرير المغربي إلى استعداد التعاون السعودي لدفع 6 ملايين دولار من أجل ضم بدر بانون.

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وأوضح أن الفريق السعودي كان على استعداد لتحديد بند يسمح للأهلي بالحصول على 20% من ثمن بيع بانون في حال رحيله مستقبلا.

وكشف التقرير أن النادي الأهلي رفض فكرة رحيل بانون كما أن بيتسو موسيماني المدير الفني يرفض فكرة التخلي عن اللاعب المغربي.

ويعتبر موسيماني، بدر بانون من ركائز دفاع الأهلي والتي يصعب تعويضها بسهولة.

وحصد بدر بانون لقب دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر وكأس السوبر الإفريقي.

الأهلي بدر بانون التعاون
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