جوريتسكا مستمر مع بايرن حتى 2026 الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 13:45 كتب : FilGoal ليون جروتسيكا - بايرن ميونيخ ليون جرويتسكا بايرن ميونيخ نرشح لكم أخر الأخبار جوريتسكا مستمر مع بايرن حتى 2026 47 دقيقة | الدوري الألماني مؤتمر كيروش: التاريخ رائع لكن الانتصارات تأتي بالقتال.. علينا أن نكون على دقة قلب واحدة 56 دقيقة | منتخب مصر محامي النقاز يرد على أنباء رحيل اللاعب عن الزمالك ساعة | الدوري المصري ملف - تصريحات كارلوس كيروش وأحمد مجاهد في مؤتمر تقديم مدرب منتخب مصر الجديد ساعة | منتخب مصر كلوب: هذا ما حدث بين شوطي لقاء ميلان ساعة | أوروبا بوكيتينو: لا يمكن لأحد في الفريق أن يكون سعيدا بأدائه.. ولا نعرف خطورة إصابة مبابي ساعة | دوري أبطال أوروبا المحلة يكشف عن التعاقد مع ثلاثي الإنتاج الحربي ساعة | ميركاتو جونياس: تفاجئت أن بعض اللاعبين لا يعرفون أساسيات في كرة القدم.. كنت سأفوز بالكأس مع بيراميدز 2 ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مؤتمر كيروش: التاريخ رائع لكن الانتصارات تأتي بالقتال.. علينا أن نكون على دقة قلب واحدة تصنيف فيفا – مصر تتراجع.. وإنجلترا تتقدم للثالث مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة بيرسي تاو.. وموعد عودته تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية في الجول يكشف تشخيص إصابة محمود متولي.. وموعد عودته الأكثر مشاهدة 1 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 2 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 3 شيكابالا: أريد قميص الأحمر المقطوع.. وسيف الدرع لم يفعل شيئا في لقطة الطرد 4 مصدر في الزمالك لـ في الجول: تم قيد كل اللاعبين.. وخطوة مفاجئة مع سيسيه أمس اليوم غدا دوري أبطال أوروبا 0 إنتر ميلان 1 ريال مدريد انتهت دوري أبطال أوروبا 3 ليفربول 2 ميلان انتهت دوري أبطال أوروبا 1 كلوب بروج 1 باريس سان جيرمان انتهت دوري أبطال أوروبا 6 مانشستر سيتي 3 لايبزج انتهت دوري أبطال أوروبا 1 بشكتاش 2 بوروسيا دورتموند انتهت الدوري الأوروبي - باير ليفركوزن - فرينكفاروزي لم تبدأ 18:45 الدوري الأوروبي - دينامو زغرب - وست هام يونايتد لم تبدأ 18:45 الدوري الأوروبي - جالاتا سراي - لاتسيو لم تبدأ 18:45 الدوري الأوروبي - ليستر سيتي - نابولي لم تبدأ 21:00 الدوري الأوروبي - موناكو - شتورم جراتس لم تبدأ 21:00 الدوري الإنجليزي - نيوكاسل يونايتد - ليدز يونايتد لم تبدأ 21:00 الدوري الإسباني - سيلتا فيجو - قادش لم تبدأ 21:00 الدوري الفرنسي - ستراسبورج - ميتز لم تبدأ 21:00 الدوري الإيطالي - ساسولو - تورينو لم تبدأ 20:45 الدوري الألماني - هيرتا برلين - جرويتر فيورث لم تبدأ 20:30 قد ينال إعجابك