مؤتمر كيروش: التاريخ رائع لكن الانتصارات تأتي بالقتال.. علينا أن نكون على دقة قلب واحدة

أبدى كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الجديد، فخره بالانتماء إلى منظومة الكرة المصرية، وبتاريخ المنتخب، مع تأكيده على كون التاريخ لن يصنع وحده الانتصارات.

الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن تقديم كارلوس كيروش المدرب البرتغالي، كمدير فني جديد لمنتخب مصر.

وقال كارلوس كيروش في المؤتمر الصحفي لتقديمه: "سعيد بتواجدي في مصر. التواجد هنا بمثابة ميزة كبيرة بالنسبة لي أن أكون جزء من أسرة كرة القدم المصرية".

وأضاف "اسمحوا لي أن أعتبر نفسي كأحد المصريين، وأن أبذل قصارى جهدي معكم لبلوغ كأس العالم".

كيروش أتبع "الانتماء لهذه المنظومة، يشعرني بكثير من الفخر. 7 مرات كأس الأمم الإفريقية، والوصول إلى كأس العالم 3 مرات. اسم كبير وتاريخ يجعلنا جميعا فخورين بهذا المنتخب".

واستمر "كأس العالم ليس أمرا سهلا. بل هو هدف صعب، وسنسعى إلى تحقيقه".

المدرب البرتغالي واصل "لا وقت للكلام الكثير، لكنه وقت العمل لاتخاذ القرارات المناسبة وبداية المشوار. ومع توفيق الله ومساعدة زملائي والاتحاد".

وأكمل "مؤمن بضرورة الاتحاد ووضع هدف واحد أمامنا. أن نعمل على بدقة قلب واحدة على مستوى 105 مليون مصري، لتحقيق حلمنا".

كيروش تحدث أيضا عن لاعبي منتخب مصر، فقال "سأكرس حياتي للاعبين من أجل تطويرهم وإخراج أفضل ما لديهم، لإسعاد المصريين".

واستمر "اللاعب المصري ليس مختلفا عن باقي لاعبي العالم.

أما عن مباراة ليبيا المقبلة، فقال كيروش "فارق في التاريخ بيننا وبين ليبيا؟ أعتقد بأن علينا إثبات هذا على أرض الملعب. هذه هي المرة الأخيرة التي سنتحدث فيها عن الخوف من فرق أخرى. سنحترم كل الفرق، لكننا سنلعب بنفس الطريقة أمام كل الفرق وبهدف واحد هو الفوز".

واسترسل "سواء كانت أرضية الملعب نجيل طبيعي أو صناعي سنلعب على الفوز. لا أعذار، وهم أيضا حين يصلوا إلى مصر سيلعبون على نجيل طبيعي".

كيروش أكمل "الأهم في كرة القدم دائما هو المباراة المقبلة. التاريخ يكون مصدر فخر، لكن التاريخ لا يمنحنا أفضلية الفوز. علينا أن نقاتل في الملعب لتحقيق الفوز، ولنجعل من يلونا فخورين بنا مثلما نفخر بمن سبقونا".

وأتم "لابد أن يعلم من يرتدي قميص منتخب مصر أنه لا يرتدي مجرد قميص، بل يرتدي أحلام شعب يريد تحقيقها. في رأيي حين ترتدي قميص المنتخب، لابد أن تلعب بفخر وثقة واستمتاع لإسعاد الجماهير".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا يومي 6 و10 أكتوبر المقبلين في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات قارة إفريقيا لكأس العالم.