محامي النقاز يرد على أنباء رحيل اللاعب عن الزمالك

نفى أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز أنباء رحيل اللاعب عن الزمالك أو وضعه على قائمة الانتظار.

حمدي النقاز النادي : الزمالك الزمالك

وكانت أنباء قد أفادت عن تفكير الزمالك في عرض النقاز للبيع أو وضعه على قائمة الانتظار حال رفضه.

وأعلن الزمالك ضم النقاز لمدة ثلاثة مواسم بعد تسوية القضية المرفوعة من اللاعب ضد النادي.

وقال بن ميم عبر قناة أون تايم سبورتس: "أنباء رحيل النقاز أو وضعه على قائمة الانتظار غير صحيحة وتواصلت مع إدارة الزمالك وتأكدنا من عدم صحتها".

وأضاف "الأمر غير مطروح قانونيا ولا يمكن وضع النقاز على قائمة الانتظار لأن فيفا لا يعترف بذلك، وفنيا الفريق يحتاج لخدمات اللاعب".

وكشف محامي النقاز "حمدي تلقى بعض العروض من أندية أخرى في مصر لكن رغبته كانت الانضمام للزمالك".

وعن مفاوضات الأهلي أوضح "لم تحدث مفاوضات مع النادي الأهلي سواء بشكل رسمي أو من خلال مقربين".

وشدد "حمدي فضل الانضمام إلى الزمالك للمشاركة في دوري الأبطال والسوبر والدوري المصري القوي، حتى يستعيد أفضل لياقة فنية وبدنية سعيا للعودة إلى المنتخب".

واختتم تصريحاته "أثق أن جماهير الزمالك سوف تدعم وتشيد بحمدي النقاز بمجرد مشاركته في المباريات".