بوكيتينو: لا يمكن لأحد في الفريق أن يكون سعيدا بأدائه.. ولا نعرف خطورة إصابة مبابي

أعرب ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن إحباطه بافتتاح دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بالتعادل.

وكان باريس سان جيرمان قد سقط في فخ التعادل أمام كلوب بروج البلجيكي بهدف لكل منهما.

وقال بوكيتينو عقب اللقاء: "لم تكن لدينا ليلة جيدة لكن علينا التزام الهدوء ومواصلة العمل واستغلال الوقت الذي نحتاجه، وستتحسن الأمور".

وتابع "لا أحد في الفريق يمكن أن يكون سعيدا بأدائه ولا يمكن لأحد أن يكون سعيدا بالنتيجة أيضا".

وشدد بوكيتينو "جئنا إلى هنا من أجل حصد نقاط المباراة، نرفع القبعة لفريق كلوب بروج ويستحقون هذه النقطة".

وعن ثلاثية ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي أوضح "نحتاج إلى الوقت للعمل معهم لبناء تفاهم".

وأضاف "كان هذا واضحا وقلنا ذلك في الأيام الأخيرة، لا يزال يتعين علينا إنشاء فريق".

وأخيرا بالحديث عن إصابة مبابي أوضح "لا نعرف مدى خطورة إصابته في الكاحل سننتظر نتائج الفحوصات".

واختتم تصريحاته "نأمل أن يأتي تحديث على إصابته في أقرب وقت ممكن".