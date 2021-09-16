سيميوني: لدى جريزمان تحديات سيواجهها بسبب ما حدث بالماضي

الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 12:31

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - أتليتكو مدريد

دافع دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد عن أنطوان جريزمان مهاجم فريقه، مؤكدا بأن عليه التحسن أيضا للرد على المنتقدين.

أنطوان جريزمان

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد تعادل مع بورتو سلبيا على ملعب "واندا متروبوليتانو"، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أولا علينا الاعتراف بأننا مازلنا في مرحلة التطور، ونحتاج لمزيد من التطوير خلال الفترة المقبلة".

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وأضاف "لم ندخل المباراة بشكل سيء، كنا جيدا، خاصة في أول ربع ساعة. بعد ذلك صرنا أبطأ، ولذلك أتحدث عن حتمية تسريع وتيرة لعبنا. وفور أن نفعل ذلك، سيظهر لاعبونا بشكل أفضل".

وعن صافرات الاستهجان ضد جريزمان، قال سيميوني "أتمنى أن يتحسن أنطوان جريزمان خلال الفترة المقبلة، ويستطيع الرد على من ينتقدوه. لديه تحديات سيواجهها نتيجة ما حدث بالماضي".

وعاد جريزمان إلى أتليتكو مدريد هذا الصيف على سبيل الإعارة من برشلونة لمدة موسم، مع أحقية الشراء.

صاحب الـ30 عاما لعب لصفوف أتليتكو مدريد خلال الفترة من 2014 إلى 2019، قبل الانتقال إلى برشلونة.

أنطوان جريزمان دييجو سيميوني
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