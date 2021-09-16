جوارديولا يوضح سبب انفعاله الشديد على محرز وجريليش

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي سبب انفعاله الشديد على الثنائي رياض محرز وجاك جريليش خلال مباراة الفريق ضد لايبزيج.

وفاز مانشستر سيتي على لايبزيج بستة أهداف لثلاثة في ملعب الاتحاد في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الأولى.

وقال بيب لشبكة BT "تحدثنا بين الشوطين عن الطريقة التي أردت أن يلعبا بها. لم يفعلا ذلك وهذه الأشياء تحدث في كرة القدم".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "بالطبع، أنا سعيد وأشكر هؤلاء اللاعبين الرائعين، لقد كانت مباراة صعبة حقا".

وتابع الإسباني "كان من المهم الفوز بالمباراة الأولى على أرضنا وسجلنا ستة أهداف".

وواصل "من الجيد أن نسجل 17 هدفا في آخر أربع مباريات. الآن الراحة ثم الاستعداد لساوثامبتون".

ويرى بيب أن "9 أهداف في مباراة واحدة هو أمر رائع لجميع المشاهدين".

وشدد "فريق مثل لايبزيج لا يستسلم أبدا. لديهم أفكار واضحة. يهاجمون من العمق، ويضعون الكثير من اللاعبين في العمق".

وأكمل "أعتقد أن المباراة كانت صعبة. كنا محظوظين لأنه في كل مرة عندما سجلوا هدفا تمكنا من التسجيل على الفور".

واستمر "لهذا السبب أنا راضٍ بشكل لا يصدق عن اللاعبين الذين حققوا أول انتصار في دور المجموعات".

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بتلك النتيجة يتصدر مانشستر سيتي المجموعة بثلاث نقاط يليه كل من باريس سان جيرمان وكلوب بروج بنقطة لكل منهما.

فيما يحتل لايبزيج المركز الرابع بدون أي نقطة.

افتتح ناثان أكي أهداف اللقاء لسيتي في الدقيقة 16، وأضاف نوردي موكيلي الهدف الثاني لسيتي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 28.

وقلص كريستوفر نكونكو النتيجة بهدف أول للايبزيج في الدقيقة 42.

ومن ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل رياض محرز الهدف الثالث لسيتي.

وعاد نكونكو وسجل هدفه الثاني له ولفريقه في الدقيقة 51.

ووسع جاك جريليش النتيجة بهدف رابع لسيتي عقب خمس دقائق فقط.

وأكمل نكونكو الهاتريك في الدقيقة 73، لكن لم تمر سوى دقيقتين فقط إلا ونجح جواو كانسيلو في تسجيل الهدف الخامس لسيتي.

ذلك قبل أن يُطرد أنخيلينو لاعب لايبزيج الحالي وسيتي السابق لحصوله على إنذارين في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 85 أتم جابرييل خيسوس سداسية سيتي.