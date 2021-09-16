تصنيف فيفا – مصر تتراجع.. وإنجلترا تتقدم للثالث

الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 11:58

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر يحتفلون بهدف أفشة في أنجولا

تراجع منتخب مصر مركزين للخلف في التصنيف العالمي لشهر سبتمبر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

واحتل منتخب مصر المركز الـ48 عالميا بدلا من الـ46، فيما احتفظ بالمركز السادس إفريقيا، والخامس عربيا.

أخبار متعلقة
اسكواش - خماسي مصري إلى نصف نهائي "سي آي بي" مصر المفتوحة أمام الأهرامات وائل جمعة: نتمنى انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر في مباراتي ليبيا ضياء السيد يكشف تفاصيل الاجتماع مع كيروش.. وموعد معسكر منتخب مصر كيروش يحدد موعد إعلان قائمة منتخب مصر لمبارتي ليبيا

من جهة أخرى، تقدمت إنجلترا إلى المركز الثالث عالميا على حساب فرنسا، فيما تقدمت البرتغال إلى المركز السابع بدلا من إيطاليا.

وتقدمت الدنمارك إلى المركز العاشر، لتدخل تصنيف العشرة الكبار، فيما تراجعت أمريكا إلى المركز الـ13.

ويأتي ترتيب أول 10 منتخبات إفريقيا كالتالي:

1- السنغال – المركز الـ20 عالميا.

2- تونس - المركز الـ25 عالميا.

3- الجزائر - المركز الـ30 عالميا.

4- المغرب - المركز الـ33 عالميا.

5- نيجيريا - المركز الـ34 عالميا.

_ _ _

6- مصر - المركز الـ48 عالميا.

7- غانا المركز الـ53 عالميا.

8- كوت ديفوار - المركز الـ54 عالميا.

9- الكاميرون - المركز الـ58 عالميا.

10 - مالي - المركز الـ61 عالميا.

ويأتي ترتيب أول 10 منتخبات عالميا كالتالي:

1- بلجيكا

2- البرازيل

3- إنجلترا

4- فرنسا

5- إيطاليا

6- الأرجنتين

7- البرتغال

8- إسبانيا

9- المكسيك

10- الدنمارك

منتخب مصر تصنيف فيفا
نرشح لكم
أخر الأخبار
يد – يحيى خالد يقهر هانسن.. وهاشم وزين يكملان انتصارات المصريين في دوري أبطال أوروبا 14 دقيقة | رياضات أخرى
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول يوضح حقيقة وقف قيد الزمالك بقرار فيفا 31 دقيقة | الدوري المصري
سواريز ليس وحده.. لعنة أوروبية تطارد هجوم أتلتيكو مدريد 43 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اسكواش – سيطرة مصرية على نهائي السيدات والرجال في "سي آي بي" مصر المفتوحة 48 دقيقة | رياضات أخرى
سانتو يلعن حظه.. توتنام مهدد بمواجهة تشيلسي بدون 3 أجنحة 52 دقيقة | أوروبا
الدوري الأوروبي – جوتسه يفرض التعادل على سوسيداد.. وهدف سنغالي ينصر موناكو 53 دقيقة | أوروبا
جمعة: كيروس طلب حضور الجمهور.. صلاح تواصل معي وقد نضم مرموش ساعة | منتخب مصر
دوري المؤتمر - مورينيو يقود روما للفوز على سسكا صوفيا بالخمسة ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 2 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 3 شيكابالا: أريد قميص الأحمر المقطوع.. وسيف الدرع لم يفعل شيئا في لقطة الطرد 4 فاتح تريم لـ مصطفى محمد: لا أحد يريدك بهذا الأداء.. إذا لم تعد لمستواك ستعود لـ الزمالك
قد ينال إعجابك