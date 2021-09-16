إنزاجي: ندمنا الأكبر أمام ريال مدريد هو عدم حذرنا.. لسوء الحظ قابلنا كورتوا في أفضل حالاته

يرى سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، أن فريقه دفع ضريبة عدم الحذر أمام ريال مدريد بالخسارة.

ريال مدريد فاز على إنتر بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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وقال إنزاجي في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورت إيطاليا: "علينا أن نكون أكثر حذرا، وهذا هو ندمنا الأكبر أمام ريال مدريد".

وأضاف "اللاعبون قدموا مباراة كبيرة. قبل اللقاء طلبت منهم إظهار شخصية قوية وشجاعة، والفريق فعل هذا بالفعل على الملعب، لذلك أنا أسف جدا للنتيجة النهائية".

سيموني واصل "إذا واصلنا اللعب بتلك الطريقة، سنستطيع التأهل إلى الدور التالي. أنا فخور بأداء اللاعبين".

مدرب إنتر أتبع "لسوء الحظ، قابلنا حارسا كان هو الأفضل على أرض الملعب خلال المباراة. كورتوا كان رائعا وأظهر أفضل ما لديه".

وأتم "لاوتارو مارتينيز وإدين دجيكو كانا في الملعب يوم الأحد الماضي، لذلك كان لابد أن أخرج أحدهما. لاوتارو تحصل على إنذار، ولذلك فضلت إخراجه والإبقاء على دجيكو".

ويلعب إنتر مع شاختار يوم 28 سبتمبر في الجولة الثانية لدور المجموعات.