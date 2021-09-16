اسكواش - خماسي مصري إلى نصف نهائي "سي آي بي" مصر المفتوحة أمام الأهرامات

تقام مساء اليوم الخميس منافسات نصف نهائي بطولة CIB مصر المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش المقامة أمام الأهرام.

ويشارك 96 لاعب ولاعبة بمجموع جوائز مالية تصل إلى 590 ألف دولار مقسمة بين الرجال والسيدات ويعد ذلك أكبر مجموع جوائز لبطولات الاسكواش البلاتينية.

وتعتبر بطولة مصر الدولية واحدة من الثماني بطولات الكبرى على مستوى العالم.

وجاءت مباريات ختام ربع النهائي كالآتي:

فوز الأمريكية أماندا صبحي ٣-٠ أمام سلمى هاني

فوز النيوزلاندي بول كول ٣-٠ أمام مروان الشوربجي

فوز نوران جوهر ٣-٠ أمام هانيا الحمامي

فوز علي فرج ٣-٠ أمام مازن هشام

أما مباريات نصف النهائي:

نور الشربيني x الفرنسية كاميل سيرم

محمد الشوربجي x طارق مؤمن

نوران جوهر x الأمريكية أماندا صبحي

علي فرج x النيوزلاندي بول كول

وتنطلق المباريات في السادسة والربع مساء وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 3.