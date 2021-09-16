تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية

واصل محمد صلاح نجم ليفربول تسجيل الأهداف هذا الموسم، وذلك أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا وكان أحد أفضل لاعبي المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وسجل صلاح هدفا في المباراة التي انتهت بالفوز 3-2 ضمن الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، كما أهدر ركلة جزاء.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ميلان حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 7 أو 8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع.. 7.5 درجة من عشرة.

لم يتفوق أي لاعب في صفوف ليفربول على صلاح إلا جوردن هندرسون صاحب هدف الفوز، وذلك بمتوسط تقييم 7.8 درجة، وفابينيو وأندي روبرتسون بـ7.6 درجة.

صلاح رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 4 أهداف، 3 في الدوري الإنجليزي وهدف في دوري الأبطال.

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ويستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي يوم السبت.