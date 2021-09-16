مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة بيرسي تاو.. وموعد عودته

الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 11:10

كتب : أحمد الخولي

بيرسي تاو

ما هي إصابة بيرسي تاو صفقة الأهلي الجديدة؟ ومتى يعود لتدريبات الفريق الجماعية.

تعرض بيرسي تاو لإصابة خلال تواجده بمعسكر منتخب جنوب إفريقيا، ليعلن الأهلي غيابه لفترة عن الملاعب.

وقال مصدر من الأهلي في تصريحات لـFilGoal.com: "بيرسي تاو تعرض إلى إصابة يوم 3 سبتمبر خلال معسكر منتخب بلاده بـ تمزق في العضلة الخلفية".

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وأضاف "الجهاز الطبي لجنوب إفريقيا أعطاه مسكنات، وأشركه في التدريبات ظنا منهم أنه مجرد إجهاد، لتتفاقم الإصابة ويعاني من أحد درجات التمزق".

المصدر استمر "بيرسي تاو يسير على برنامج علاج خلال الفترة الحالية".

وأتم "اللاعب سيكون جاهزا يوم 10 أكتوبر على الأكثر للمشاركة في التدريبات الجماعية".

وانضم تاو إلى الأهلي مؤخرا قادما من برايتون هوف ألبيون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويمتلك تاو 29 مباراة دولية مع البافانا بافانا، سجل خلالها 13 هدفا.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري في السوبر المصري لموسم 2019/2020.

الأهلي يلاقي المقاولون العرب مساء اليوم الخميس في مباراة ودية، استعدادا لاتسئناف النشاط الكروي في مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل في مباراة كأس السوبر المصري.

في الدوري الأهلي طلائع الجيش بيرسي تاو
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