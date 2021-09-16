مواعيد مباريات الخميس 16 سبتمبر 2021.. ودية الأهلي ومصطفى محمد في الدوري الأوروبي

تقام اليوم منافسات دور المجموعات في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي كما يلعب الأهلي مباراة ودية استعدادا للسوبر المصري.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

يستضيف الأهلي فريق المقاولون العرب في تمام الخامسة مساء على ملعب مختار التتش ولم يحدد الأهلي إمكانية إذاعة المباراة على قناته من عدمها.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء الثلاثاء في منافسة السوبر المصري.

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الدوري الأوروبي

يستضيف جالاتا سراي التركي الذي يلعب ضمن صفوفه مصطفى محمد فريق لاتسيو الإيطالي في افتتاح دور المجموعات الساعة 6:45 مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن إكسترا 1.

بينما يحل نابولي ضيفا على ليستر في تمام التاسعة مساء وتنقل المباراة عبر بي إن سبورت 1 بريميوم.

دوري المؤتمر الأوروبي

يستضيف روما فريق سسكا صوفيا الساعة 9 مساء على ملعب الأولمبيكو وتنقل المباراة على بي إن سبورتس 2 بريميوم.

ويحل توتنام ضيفا على ستاد رين في الساعة 6:45 مساء وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.