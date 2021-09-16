في الجول يكشف تشخيص إصابة محمود متولي.. وموعد عودته

تفاجئ المتابعون بغياب محمود متولي مدافع الفريق عن ودية بتروجت.

محمود متولي النادي : الأهلي الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمود متولي يعاني التهاء في الأوتار الخلفية للركبة وسيخضع لفترة علاج طبيعي.

وسيعود متولي للتدريبات الجماعية خلال 10 أيام.

مصدر من الأهلي قال لـFilGoal.com: "تم وضع برنامج تأهيلي للاعب سيساعد في تجهيزه خلال الفترة المقبلة".

وغاب متولي عن فترة طويلة من الموسم الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري في السوبر المصري لموسم 2019/2020.

الأهلي يلاقي المقاولون العرب مساء اليوم الخميس في مباراة ودية، استعدادا لاتسئناف النشاط الكروي في مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل في مباراة كأس السوبر المصري.