أنا مهندس الصفقات – كل مسيرة عدلي القيعي الناجحة مع الأهلي

بعد مسيرة امتدت إلى 56 عاما، قرر عدلي القيعي اعتزال العمل الإداري داخل النادي الأهلي.

مسيرة رائعة من النجاحات، كانت فترته في لجنة التعاقدات هي أبرزها.

وبعد اعتزاله، يعيد FilGoal.com نشر سلسلة "أنا مهندس الصفقات" التي تحكي قصة حياة أحد أبرز رجال النادي الأهلي عبر التاريخ.

"مهندس الصفقات" يحكي عن رحلته مع القلعة الحمراء، هذا الرجل الذي كان يلعب مبارياته الخاصة في مواسم الانتقالات يتحدث لـFilGoal.com.

طالع حلقات السلسلة كاملة من هنا.

أنا مهندس الصفقات – (1) القيعي: حكاية "ثغرة" و"كلبين" حولا الشاطر من الزمالك للأهلي!

أنا مهندس الصفقات – (2) عدلي القيعي: الشك في حجم رأس فلافيو!

أنا مهندس الصفقات – (3) عدلي القيعي: عمارة.. من الزمالك للأهلي بسيارة "نصف نقل"!

أنا مهندس الصفقات – (4) القيعي يحكي: فيليكس.. حين شعرت أنا وثابت بالرعب من صالح سليم

أنا مهندس الصفقات – (5) القيعي: أسرع صفقة في حياتي لاعب الزمالك السابق