حوار ساخن – النقاز يتحدث عن كواليس رحيله من الزمالك وسبب عودته.. ويعلق على دعم ساسي لـ المثلوثي

الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 01:16

كتب : FilGoal

حمدي النقاز - الزمالك

في الدوري الزمالك حمدي النقاز
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