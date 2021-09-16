ضياء السيد يكشف تفاصيل الاجتماع مع كيروش.. وموعد معسكر منتخب مصر

كشف ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر تفاصيل الاجتماع الأول للجهاز الفني مع كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للفراعنة.

وتحدث ضياء السيد لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "اجتماعنا الأول مع كيروش كان مثمرا، تفاجئنا بمعرفته بكل شيء عنا وتحدثنا في كل شيء وفي الطريقة الفنية التي يحبها وفي الطباع وفي الترتيبات للمعسكرات".

وواصل "لم يفوت أي شيء وتحدث في كل الأمور وركز على أهمية النظام خاصة داخل المعسكر".

وأضاف "قال إنه المسؤول الأول عن الفريق وإنه يتحمل أي شيء في الإعلام وطلب بتنظيم العملية الإعلامية من خلال مركز إعلامي، وناقشنا كل ما يخص المنتخب".

وأردف "كيروش قال لنا اعتبروا أنفسكم في اجتماعات طوال الوقت حتى وقت بدء عملنا رسميا، وسأل على محمود حسن "تريزيجيه" ومحمد النني وحالتهما في الإصابة، وسأل عن أحمد حسن "كوكا" تذكره من وقت لعبه في سبورتنج براجا في البرتغال".

وأردف "طلب حضور المباريات لمشاهدتها بشكل جماعي".

وواصل ضياء السيد "يريد كيروش الدخول في معسكر لرؤية اللاعبين وهذا حقه لأن الوقت ضيق جدا وهناك بعض المشاكل فلا نعرف هل سيتواجد محمد صلاح أم لا بسبب منع السفر وفيروس كورونا".

وعن موعد بدء المعسكر قال: "المعسكر سيبدأ يوم 28 سبتمبر ويريد إقامة مباراة ودية يوم 30، وسيتم تحديد المنافس يوم الخميس".

وبسؤاله هل يشعر بالتفاؤل بعد الاجتماع أجاب "أنا سعيد بالاجتماع مع كيروش وهو قال لنا إنه معتاد على الذهاب لكأس العالم وطالبنا بالتكاتف والعمل سويا، وقلنا له إن الكل متحمس وإن الجمهور المصري تحمس لتعيينه".

ويستعد منتخب مصر لملاقاة ليبيا في التاسع والثاني عشر من شهر أكتوبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة السادسة بأربع نقاط فيما تتصدرها ليبيا بست نقاط.