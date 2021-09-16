كيروش يحدد موعد إعلان قائمة منتخب مصر لمبارتي ليبيا

حدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش يوم 26 سبتمبر الحالي موعدا لإعلان أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى المعسكر المقبل للفريق استعدادًا لمباراتي ليبيا.

ويلعب منتخب مصر ضد ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن المجموعة السادسة لتصفيات إفريقيا المؤهلة كأس العالم قطر 2022.

كما تقرر أن ينطلق المعسكر يوم 28 سبتمبر حتى يتمكن الفريق من آداء مباراة ودية يوم 30 سبتمبر.

على أن يستأنف المنتخب معسكره يوم 2 أكتوبر بعد الحصول على راحة يوم الأول من أكتوبر، ليستمر المعسكر حتى خوض مباراتي ليبيا

ووصل البرتغالي كيروش إلى القاهرة أمس الأربعاء، لبدء مشواره في تدريب الفراعنة بعدما تولى المهمة الفنية عقب رحيل حسام البدري.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين عن ليبيا المتصدر.