سلة - الزمالك يعلن عبر في الجول استمرار أحمد حاتم مع الفريق.. وتمديد تعاقده

جدد نادي الزمالك عقد أحمد حاتم لاعب الفريق لكرة السلة.

وقال ياسر عبد الوهاب رئيس جهاز الكرة بنادي الزمالك في تصريحات لـFilGoal.com: "أحمد حاتم وقع للزمالك لمدة موسمين ومتبقي في عقدة موسم".

وأضاف "بناء عليه، هو متواجد في الفريق لمدة 3 مواسم مقبلة، وسيتواجد في صفوف الفريق الموسم المقبل".

كان بعض التقارير قد أشارت إلى خروج أحمد حاتم هذا الموسم إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة، قبل أن يتأكد بقاء اللاعب مع الفريق.

وتوج الزمالك بطلا لدوري كرة السلة، وبطولة إفريقيا برعاية NBA خلال عام 2021.

ويستعد الزمالك لبدء الموسم الجديد في كرة السلة، والذي سيشهد مشاركة الفريق ببطولة كأس العالم للأندية.