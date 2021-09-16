سلة - الزمالك يعلن عبر في الجول استمرار أحمد حاتم مع الفريق.. وتمديد تعاقده

الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 00:14

كتب : إبراهيم رمضان

فريق الزمالك - كرة سلة

جدد نادي الزمالك عقد أحمد حاتم لاعب الفريق لكرة السلة.

وقال ياسر عبد الوهاب رئيس جهاز الكرة بنادي الزمالك في تصريحات لـFilGoal.com: "أحمد حاتم وقع للزمالك لمدة موسمين ومتبقي في عقدة موسم".

وأضاف "بناء عليه، هو متواجد في الفريق لمدة 3 مواسم مقبلة، وسيتواجد في صفوف الفريق الموسم المقبل".

أخبار متعلقة
كرة سلة - منتخب السيدات يصل الكاميرون بـ 12 لاعبة استعدادا لمنافسات إفريقيا كرة سلة – ريال مدريد بطل السوبر بعد عودة أسطورية أمام برشلونة كرة سلة – رئيس جهاز الزمالك لـ في الجول: تعاقدنا مع صفقتين.. وأنس أسامة مستمر معنا سلة - الزمالك يكشف لـ في الجول خطة الاستعداد لمونديال الأندية

كان بعض التقارير قد أشارت إلى خروج أحمد حاتم هذا الموسم إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة، قبل أن يتأكد بقاء اللاعب مع الفريق.

وتوج الزمالك بطلا لدوري كرة السلة، وبطولة إفريقيا برعاية NBA خلال عام 2021.

ويستعد الزمالك لبدء الموسم الجديد في كرة السلة، والذي سيشهد مشاركة الفريق ببطولة كأس العالم للأندية.

كرة سلة أحمد حاتم الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
كيروش يحدد موعد إعلان قائمة منتخب مصر لمبارتي ليبيا 4 دقيقة | منتخب مصر
سلة - الزمالك يعلن عبر في الجول استمرار أحمد حاتم مع الفريق.. وتمديد تعاقده 20 دقيقة | رياضات أخرى
وكيله: السولية يقترب من تجديد تعاقده مع الأهلي 27 دقيقة | الدوري المصري
أسامة نبيه لـ في الجول: سأرحل عن الزمالك.. لا وجود لتقدير مادي أو معنوي لنا 47 دقيقة | الدوري المصري
عبد الفتاح: غربال الأقرب لإدارة سوبر الأهلي والجيش.. ونرفض الحكام الأجانب لمباريات الدوري ساعة | الدوري المصري
أحمد عيد لـ في الجول: رحلت عن الزمالك لأشارك باستمرار.. سأعود أقوى ساعة | الدوري المصري
عودة كلاسيكية.. ليفربول يهزم ميلان في مباراة درامية وصلاح يكتب تاريخا جديدا ساعة | دوري أبطال أوروبا
هاتريك نكونكو التاريخي لا يكفي لايبزيج.. سيتي ينتصر بسداسية ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 2 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 3 شيكابالا: أريد قميص الأحمر المقطوع.. وسيف الدرع لم يفعل شيئا في لقطة الطرد 4 خبر في الجول – فيوتشر يضم ثنائي وادي دجلة "مقابل 27 مليون جنيه"
قد ينال إعجابك