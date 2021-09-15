عبد الفتاح: غربال الأقرب لإدارة سوبر الأهلي والجيش.. ونرفض الحكام الأجانب لمباريات الدوري

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 23:32

كتب : FilGoal

بيدرو بنعلي - مدرب نهضة بركان - مصطفى غربال - السوبر الإفريقي

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكم مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش.

وقال عبد الفتاح عبر قناة الحياة: "الجزائري مصطفى غربال الأقرب بنسبة كبيرة لإدارة للسوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش".

وأشار "وفقا للخطابات المرسلة بين لجنة الحكام المصرية ورئيسها السابق وجيه أحمد ولجنة الحكام الجزائرية فإن مصطفى غربال هو حكم مباراة السوبر".

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وأضاف "نرفض استقدام الحكام الأجانب لمباريات الدوري، باستثناء مباراة السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش".

وأتم تصريحاته "عدد حكام الفيديو سيزيد في الفترة المقبلة والأفضل سيتولى إدارة المباريات".

ويلعب الأهلي ضد طلائع الجيش في السوبر المصري لموسم 2019/2020 يوم الإثنين المقبل، في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكشفت جريدة الشروق الجزائرية في وقت سابق عن تعيين غربال لإدارة مباراة السوبر المصري.

وقالت الجريدة الجزائرية إن غربال سيدير المباراة، ويعاونه الثنائي عبد الحق أتشعلي وعباس أكرم زرهوني، وإلياس بوكواسة حكما رابعا. والثنائي مهدي عبيد وبن براهم لحلو للفيديو.

وأدار مصطفى غربال نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك في موسم 2019/2020، كما أدار مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي للموسم ذاته.

الأهلي طلائع الجيش مصطفى غربال عصام عبد الفتاح
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