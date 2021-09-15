أحمد عيد لـ في الجول: رحلت عن الزمالك لأشارك باستمرار.. سأعود أقوى

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 23:15

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد عيد مع الزمالك أمام أسوان

قال أحمد عيد الظهير الأيمن للزمالك إنه رغب في الخروج معارا من الفريق الأبيض بحثا عن فرصة المشاركة باستمرار.

وتحدث أحمد عيد لـFilGoal.com قائلا: "سأنتظم غدا الخميس في معسكر طلائع الجيش في الإسكندرية، خرجت من الزمالك للحصول على فرصة المشاركة بشكل أكبر".

وواصل "طلائع الجيش فريق جيد يمتلك لاعبين جيدين وسأحاول الظهور بأفضل شكل وأحاول المشاركة أساسيا بعد اكتساب الخبرات مع الزمالك".

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وأضاف "أسعى للعودة إلى الزمالك لقيادة الجبهة اليمنى وأشكر كل زملائي في الزمالك الذين دعمونني".

وأتم أحمد عيد حديثه موجها رسالة لجماهير الزمالك قائلا: "أشكر جماهير الزمالك التي طالما ساندتني وساندت أبناء النادي وأعدهم بالعودة أفضل خلال الفترة المقبلة".

وكان FilGoal.com علم بموافقة الزمالك على إعارة أحمد عيد لطلائع الجيش لمدة موسم.

وشارك أحمد عيد الموسم الماضي في 3 مباريات فقط بقميص الزمالك في الدوري.

الظهير الأيمن البالغ 20 عاما خاض إجمالا بقميص الفريق الأول للأبيض 22 مباراة وصنع هدفا وحيدا.

كان الزمالك قد سبق وأعار محمود عبد الرحيم "جنش" إلى نادي فيوتشر، ومحمد صبحي إلى فاركو، وأسامة فيصل إلى البنك الأهلي، ومحمد عبد السلام إلى الاتحاد السكندري.

أحمد عيد الزمالك طلائع الجيش في الدوري
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