هاتريك نكونكو التاريخي لا يكفي لايبزيج.. سيتي ينتصر بسداسية

سجل كريستوفر نكونكو هاتريك تاريخي لأول مرة لأي لاعب للايبزيج في دوري أبطال أوروبا لكنه لم يكن كافيا أمام مانشستر سيتي.

وفاز مانشستر سيتي على لايبزيج بستة أهداف لثلاثة في ملعب الاتحاد في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الأولى.

بتلك النتيجة يتصدر مانشستر سيتي المجموعة بثلاث نقاط يليه كل من باريس سان جيرمان وكلوب بروج بنقطة لكل منهما.

فيما يحتل لايبزيج المركز الرابع بدون أي نقطة.

افتتح ناثان أكي أهداف اللقاء لسيتي في الدقيقة 16، وأضاف نوردي موكيلي الهدف الثاني لسيتي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 28.

وقلص كريستوفر نكونكو النتيجة بهدف أول للايبزيج في الدقيقة 42.

ومن ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل رياض محرز الهدف الثالث لسيتي.

وعاد نكونكو وسجل هدفه الثاني له ولفريقه في الدقيقة 51.

ووسع جاك جريليش النتيجة بهدف رابع لسيتي عقب خمس دقائق فقط.

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وأكمل نكونكو الهاتريك في الدقيقة 73، لكن لم تمر سوى دقيقتين فقط إلا ونجح جواو كانسيلو في تسجيل الهدف الخامس لسيتي.

ذلك قبل أن يُطرد أنخيلينو لاعب لايبزيج الحالي وسيتي السابق لحصوله على إنذارين في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 85 أتم جابرييل خيسوس سداسية سيتي.

هجوم سيتي ناري

بدأت المباراة بهدوء وسط استحواذ كبير على الكرة من قبل مانشستر سيتي.

وفي الدقيقة 16 ومن ركلة ركنية أرسلها جاك جريليش حولها ناثان أكي برأسية في الشباك ليعلن عن هدف أول لسيتي.

واصل سيتي ضغطه وفي الدقيقة 28 أرسل كيفن دي بروين عرضية من الناحية اليمنى قابلها نوردي موكيلي برأسية بالخطأ في مرماه ليعلن عن الهدف الثاني لسيتي.

وسجل أندري سيلفا هدفا للايبزيج لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 42 صحح نوردي موكيلي خطأه وأرسل تمريرة برأسه إلى كريستوفر نكونكو الذي سدد برأسه هو الآخر في الشباك ليقلص النتيجة بهدف أول للايبزيج.

وفي الدقيقة 45 طلب لاعبو سيتي بالحصول على ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد لكنه لم يحتسب أي شيء.

لكن بعدها تقنية الفيديو أكدت وجود ركلة جزاء وحولها رياض محرز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع بنجاح في الشباك ليعلن عن الهدف الثالث لسيتي.

هاتريك وعودة غير مكتملة

جاء الشوط الثاني مثيرا في أحداثه فكلما قلص لايبزيج النتيجة بهدف يرد سيتي سريعا جدا بهدف آخر ويوسع الفارق.

ففي الدقيقة 51 أرسل داني أولمو عرضية قابلها كريستوفر نكونكو برأسية في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للايبزيج.

لكن عقب خمس دقائق فقط راوغ جاك جريليش دفاع لايبزيج ببراعة وأطلق تسديدة قوية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الرابع لسيتي.

وسجل فيران توريس هدفا لسيتي في الدقيقة 67 لكن تقنية الفيديو ألغته بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 73 قلص نكونكو النتيجة بتسجيله للهدف الثالث للايبزيج بتسديدة زاحفة من على حدود منطقة الجزاء ليُكمل الهاتريك.

لكن ما هي إلا دقيقتين فقط إلا وسجل سيتي هدفه الخامس عن طريق جواو كانسيلو بتسديدة قوية.

وفي الدقيقة 79 حصل أنخيلينو على البطاقة الصفراء الثانية ليُطرد من اللقاء ويُكمل لايبزيج المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الدقيقة 86 سجل جابرييل خيسوس هدفا سادسا لسيتي وأكدت تقنية الفيديو صحة الهدف.

ولم يحدث جديد في الدقائق المتبقية لتنتهي المباراة بفوز سيتي بستة أهداف لثلاثة.