كورتوا لديهم لا خوف عليهم.. ريال مدريد يقتل إنتر

قاد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني فريقه لتحقيق فوزا قاتلا على إنتر ميلان في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد الفوز على إنتر ميلان بهدف دون رد سجله المهاجم الشاب رودريجو في الدقيقة 89 من المباراة.

الحارس البلجيكي تألق خلال المباراة وأنقذ الكثير من الفرص أمام لاعبي إنتر ميلان، والتي كادت تغير تماما النتيجة النهائية للمواجهة.

وحصد ريال مدريد أول 3 نقاط له في دور المجموعات ليحتل المركز الثاني خلف شيريف تيراسبول المولدوفي الذي حقق الانتصار على شاختار الأوكراني.

شوط أول بطولة كورتوا

سيطر إنتر ميلان على اللعب طوال مجريات الشوط الأول وكان الأخطر على المرمى وكاد أن يسجل أكثر من هدف لولا تألق الحارس تيبو كورتوا الذي أنقذ جميع الفرص.

وهدد إيدين دزيكو مرمى ريال مدريد في الدقيقة 8 بعدما اخترق الدفاع وسدد كرة أبعدها كورتوا.

واستمرت فرص إنتر على مرمى ريال مدريد وكاد لاوتارو مارتينيز أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 18 بضربة رأسية رائعة، لكن جدار بروكسيل العالي تيبو كورتوا أنقذ الكرة وحولها لركنية.

مرة جديدة هدد لاوتارو مرمى ريال مدريد بضربة رأسية مرت جوار القائم.

وكاد بروزوفيتش أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 42 بتسديدة من أمام منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت جوار القائم بقليل.

ووصلت الكرة إلى دزيكو داخل منطقة جزاء ريال مدريد ليسدد بشكل مباشر، لكن المتألق كورتوا تصدى للكرة وأبعدها عن مرماه.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني

في بداية الشوط الثاني سيطر ريال مدريد على اللعب في محاولة لإحراز الهدف الأول ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى سمير هاندانوفيتش.

بعدها عاد إنتر ميلان ليسطر على اللعب ولكن هجماته لم تكتمل أمام الحارس المتألق كورتوا.

وشكلت هجمات ريال مدريد المرتدة خطورة كبيرة على مرمى إنتر ميلان عن طريق البرازيلي فينيسيوس جونيور.

تبديلات = هدف قاتل

ودفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بالمهاجم البرازيلي الشاب رودريجو بدلا من لوكاس فاسكيز في الدقيقة 65.

ثم أجرى التبديل الثاني بنزول إدواردو كامافينجا بدلا من لوكا مودريتش.

ومن هجمة سريعة وكرة طويلة داخل منطقة الجزاء لعب فالفيردي الكرة إلى كامافينجا داخل منطقة الجزاء ليرسلها عرضية من لمسة واحدة إلى رودريجو الذي سددها مباشرة في شباك سمير هاندانوفيتش مسجلا هدف فوز الملكي في الدقيقة 89.

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وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة حصل إنتر ميلان على ركلة حرة مباشرة وتقدم الحارس سمير هاندانوفيتش إلى منطقة جزاء ريال مدريد، ولكن الكرة مرت بسلام على مرمى كورتوا ليطلق الحكم صافرة النهاية ويعلن فوز الملكي.