كلوب بروج يُحبط سان جيرمان في ظهور ميسي الأوروبي الأول

أحبط كلوب بروج منافسه باريس سان جيرمان وتعادل معه إيجابيا بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء.

واستضاف كلوب بروج منافسه الفرنسي في ملعب جان برايدال في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الأولى.

وحصد كل فريق نقطة ليحتلا المركزين الثاني والثالث في المجموعة خلف مانشستر سيتي المتصدر بثلاث نقاط.

فيما يأتي لايبزيج الألماني رابعا بدون أي نقطة.

افتتح أندير هيريرا أهداف اللقاء لباريس في الدقيقة 15.

وأدرك هانز فاناكين التعادل لكلوب بروج في الدقيقة 27.

كلوب بروج الشجاع

بدأت المباراة بضغط هجومي متوقع من قبل سان جيرمان وأرسل مبابي عرضية لكنها لم تجد من يتابعها.

واصل سان جيرمان استحواذه على الكرة لكن دون خطورة حقيقية تذكر على مرمى بروج.

وفي الدقيقة 14 طلب لاعبو بروج الحصول على ركلة جزاء بداعي لمسة يد لكن تقنية الفيديو أكدت عدم وجود مخالفة ليستمر اللعب.

وما هي إلا دقيقة واحدة فقط إلا واستغل أندير هيريرا تمريرة زاحفة من كيليان مبابي ليسدد اللاعب الإسباني بيسراه في الشباك معلنا عن الهدف الأول لفريق العاصمة الفرنسية.

وكاد مبابي يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 23 لكن تسديدته تصدى لها سيمون مينيوليه.

وعقب خمس دقائق فقط أرسل إدوارد سوبول تمريرة داخل منطقة جزاء سان جيرمان قابلها هاز فاناكين بتسديدة ارتطمت بدفاع الفريق الفرنسي وسكنت الشباك لتعلن عن التعادل.

وكاد ليونيل ميسي يسجل هدفا ثانيا ويعيد التقدم لفريقه سريعا ويكتب أول هدف له في تاريخه مع سان جيرمان لكن تسديدته اليسارية ارتطمت في العارضة.

وأطلق تشارلز دي كيتيلاري تسديدة قوية تصدى لها دفاع سان جيرمان لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

باريس ينجو من مفاجأة بروج

على عكس المتوقع كان الشوط الثاني أفضل من كلوب بروج ووضحت لديه الرغبة أكثر في الفوز.

وكاد كلوب بروج يسجل هدفا لكن كيمبيمبي تصدى للكرة بجسده.

وطلب لاعبو سان جيرمان الحصول على ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد لكن الحكم وتقنية الفيديو أكدا عدم وجود أي شيء.

وكاد ماورو إيكاردي يسجل هدفا ولكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

وسدد ليونيل ميسي كرة قوية مرت أعلى مرمى كلوب بروج

وكان سينجح بروج في تسجيل هدفا رائعا بركلة خلفية مزدوجة لكن الكرة مرت بجوار المرمى بقليل.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.