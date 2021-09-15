بعد هدفه في ميلان.. رقم جديد باسم محمد صلاح في مئويته على أنفيلد

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 22:26

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف محمد صلاح في ميلان

واصل محمد صلاح كتابة الأرقام القياسية باسمه في تاريخ ليفربول، وهذه المرة سيكون رقما خاصا بـ ملعب أنفيلد.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وأصبح محمد صلاح ثاني أكثر لاعب سجل أهدافا أوروبية في تاريخ ملعب أنفيلد، وبالتساوي مع ستيفين جيرارد أسطورة الحُمر.

صلاح وصل إلى الهدف الـ14 له في ملعب أنفيلد، ليعادل رقم جيرارد، وبانتظار أن يزيد صلاح من غلته.

أخبار متعلقة
ميلان يحرم صلاح من رقم تاريخي جديد مع ليفربول تشكيل ليلة الأبطال – ماني وفان دايك احتياطيان مع ليفربول.. وريبيتش يقود ميلان محمد صلاح يتوج بجائزة شهر أغسطس في ليفربول إيقاف مدافع ليدز 3 مباريات بسبب إصابة هارفي إليوت.. ولاعب ليفربول يعلق

الهدف جاء في الدقيقة الـ49 بعد تبادل رائع للكرة بين صلاح وأوريجي وصلاح ينفرد ويسدد في المرمى مسجلا التعادل.

صدارة هدافي ليفربول أوروبيا على ملعب أنفيلد مسجلة باسم إيان راش برصيد 24 هدفا، ويتواجد صلاح رفقة جيرارد في المركز الثاني برصيد 14 هدفا لكل منهما.

من جهة أخرى، وصل محمد صلاح إلى مباراته الـ100 بقميص ليفربول على ملعب أنفيلد بعد المشاركة في لقاء اليوم.

وسجل صلاح 72 هدفا بقميص ليفربول في 100 مباراة على ملعب أنفيلد، باحتساب هدف اليوم أمام ميلان.

هدف محمد صلاح هو الـ29 أيضا في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، في 59 مباراة خاضها في البطولة بقمصان تشيلسي، وروما، وبازل، وليفربول، منهم 26 هدفا بقميص الحٌمر.

وكان محمد صلاح قد أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة، حرمه من معادلة رقم يان هولبي اللاعب الدنماركي السابق، والذي سجل 18 ركلة متتالية بقميص ليفربول.

ليلة الأبطال محمد صلاح ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
حوار ساخن – النقاز يتحدث عن كواليس رحيله من الزمالك وسبب عودته.. ويعلق على دعم ساسي لـ المثلوثي 35 دقيقة | الدوري المصري
وائل جمعة: نتمنى انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر في مباراتي ليبيا 58 دقيقة | منتخب مصر
ضياء السيد يكشف تفاصيل الاجتماع مع كيروش.. وموعد معسكر منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
كيروش يحدد موعد إعلان قائمة منتخب مصر لمبارتي ليبيا ساعة | منتخب مصر
سلة - الزمالك يعلن عبر في الجول استمرار أحمد حاتم مع الفريق.. وتمديد تعاقده ساعة | رياضات أخرى
وكيله: السولية يقترب من تجديد تعاقده مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
أسامة نبيه لـ في الجول: سأرحل عن الزمالك.. لا وجود لتقدير مادي أو معنوي لنا 2 ساعة | الدوري المصري
عبد الفتاح: غربال الأقرب لإدارة سوبر الأهلي والجيش.. ونرفض الحكام الأجانب لمباريات الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 2 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 3 شيكابالا: أريد قميص الأحمر المقطوع.. وسيف الدرع لم يفعل شيئا في لقطة الطرد 4 خبر في الجول – فيوتشر يضم ثنائي وادي دجلة "مقابل 27 مليون جنيه"
قد ينال إعجابك