بعد هدفه في ميلان.. رقم جديد باسم محمد صلاح في مئويته على أنفيلد

واصل محمد صلاح كتابة الأرقام القياسية باسمه في تاريخ ليفربول، وهذه المرة سيكون رقما خاصا بـ ملعب أنفيلد.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وأصبح محمد صلاح ثاني أكثر لاعب سجل أهدافا أوروبية في تاريخ ملعب أنفيلد، وبالتساوي مع ستيفين جيرارد أسطورة الحُمر.

صلاح وصل إلى الهدف الـ14 له في ملعب أنفيلد، ليعادل رقم جيرارد، وبانتظار أن يزيد صلاح من غلته.

الهدف جاء في الدقيقة الـ49 بعد تبادل رائع للكرة بين صلاح وأوريجي وصلاح ينفرد ويسدد في المرمى مسجلا التعادل.

صدارة هدافي ليفربول أوروبيا على ملعب أنفيلد مسجلة باسم إيان راش برصيد 24 هدفا، ويتواجد صلاح رفقة جيرارد في المركز الثاني برصيد 14 هدفا لكل منهما.

من جهة أخرى، وصل محمد صلاح إلى مباراته الـ100 بقميص ليفربول على ملعب أنفيلد بعد المشاركة في لقاء اليوم.

وسجل صلاح 72 هدفا بقميص ليفربول في 100 مباراة على ملعب أنفيلد، باحتساب هدف اليوم أمام ميلان.

هدف محمد صلاح هو الـ29 أيضا في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، في 59 مباراة خاضها في البطولة بقمصان تشيلسي، وروما، وبازل، وليفربول، منهم 26 هدفا بقميص الحٌمر.

وكان محمد صلاح قد أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة، حرمه من معادلة رقم يان هولبي اللاعب الدنماركي السابق، والذي سجل 18 ركلة متتالية بقميص ليفربول.

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