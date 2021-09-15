خبر في الجول – إعارة أحمد عيد إلى طلائع الجيش

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 21:51

كتب : حامد وجدي

أحمد عيد مع الزمالك أمام أسوان

وافق نادي الزمالك على إعارة أحمد عيد ظهير أيمن الفريق إلى طلائع الجيش.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك وافق على إعارة أحمد عيد إلى طلائع الجيش لمدة موسم واحد.

وشارك أحمد عيد الموسم الماضي في 3 مباريات فقط بقميص الزمالك في الدوري.

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الظهير الأيمن البالغ 20 عاما خاض إجمالا بقميص الفريق الأول للأبيض 22 مباراة وصنع هدفا وحيدا.

كان الزمالك قد سبق وأعار محمود عبد الرحيم "جنش" إلى نادي فيوتشر، ومحمد صبحي إلى فاركو، وأسامة فيصل إلى البنك الأهلي، ومحمد عبد السلام إلى الاتحاد السكندري.

في الدوري الزمالك أحمد عيد طلائع الجيش
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