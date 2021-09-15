ميلان يحرم صلاح من رقم تاريخي جديد مع ليفربول

حرم مايك مايجنان حارس ميلان، محمد صلاح من دخول تاريخ ليفربول برقم جديد بجانب الأرقام العديدة التي يحققها.

وتصدى مايك مايجنان لركلة جزاء أمام محمد صلاح، ليمنع النجم المصري من تسجيل هدف ليفربول الثاني.

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محمد صلاح سجل 17 ركلة جزاء متتالية بنجاح بقميص ليفربول، وكان ينقصه ركلة واحدة ليصبح أكثر من سجل ركلات جزاء متتالية بنجاح لـ ليفربول تاريخيا.

وسبق لـ يان موبلي اللاعب الدنماركي السابق لـ ليفربول أن سجل 18 ركلة جزاء متتالية بنجاح لـ ليفربول في مناسبتين مختلفتين.

صلاح كان على بعد ركلة جزاء واحدة من معادلة الرقم، لكن الحارس الفرنسي منعه من التسجيل.

وإجمالا، سدد محمد صلاح 19 ركلة جزاء بقميص ليفربول. سجل 17 هدفا، وأهدر ركلتين فقط.