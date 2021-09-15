انتهت ليلة الأبطال – بروج (1) - (1) سان جيرمان.. سيتي (6) - (3) لايبزيج
الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 20:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
وتنطلق المباريات في تمام التاسعة إلا ربع مساء.
كلوب بروج X باريس سان جيرمان
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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
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ميسي في أول تسديدة له يصيب العارضة بكرة ملتفة خطيرة #ميسي #دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/j71nBzT0Dx— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 15, 2021
ق28: يا رباااه ميسي كاد يسجل أول أهدافه مع سان جيرمان لكن العارضة قالت لا لتسديدته.
ق27: جووووول التعااادل لكلوب بروج عن طريق هانز فاناكين.
ق16: جووووول أندير هيريرا يسجل الهدف الأول لسان جيرمان.
انطلاق المباراة.
مانشستر سيتي X لايبزيج
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نهاية المباراة بانتصار سيتي بستة أهداف لثلاثة.
ق83: جووووووول سااادس لسيتي عن طريق جابرييل خيسوس.
ق75: جووووووول خااااامس لسيتي عن طريق كانسيلو.
ق73: جووووول ثالث للايبزيج كريستوفر نكونكو يسجل الهاتريك.
ق67: جووول؟ لا فيران توريس سجل هدفا وتقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل.
ق56: جووووول رابع لسيتي عن طريق جاك جريليش.
ق52: جووووول ثاااان للايبزيج عن طريق كريستوفر نكونكو.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي بثلاثة أهداف لهدف.
ق45+2: جووووول محرز يسجل الهدف الثالث لسيتي من ركلة جزاء.
ق42: جوووول كريستوفر نكونكو يقلص النتيجة بهدف أول للايبزيج.
ق28: جووووول ثاااان لسيتي عن طريق نوردي موكيليي بالخطا في مرماه.
ق16: جووووول أووول لسيتي عن طريق ناثان أكي.
انطلاق المباراة.
أتليتكو مدريد X بورتو
نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق81: تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي مخالفة على مهدي طاريمي.
ق80: جوووول أول في اللقاء، مهدي طاريمي يسجل الهدف الأول لبورتو.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
انطلاق المباراة.
سبورتنج لشبونة X أياكس أمستردام
نهاية المباراة بفوز سبورتنج لشبونة بخمسة أهداف لهدف.
ق63: سوووووبر هاتريك، سيباستيان هالر يسجل الهدف الرابع له والخامس لأياكس.
ق51: جووووول أول هاتريك في الموسم الجاري من دوري الأبطال سيباستيان هالر سجل الهدف الرابع لأياكس.
ق48: تم إلغاء هدف سبورتنج لشبونة بداعي التسلل.
ق47: جوووول ثااان لسبورتنج لشبونة عن طريق باولينيو.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم أياكس بثلاثة أهداف لهدف.
ق39: جوووول ثالث لأياكس عن طريق ستيفن بيرجويس.
ق33: جوووول باولينيو يقلص النتيجة بهدف أول لسبورتنج لشبونة.
ق11: جووووول ثااان لأياكس عن طريق سيباستيان هالر.
ق2: جووووول أياكس يسجل الهدف الأول مبكر جدا عن طريق سيباستيان هالر.
انطلاق المباراة.