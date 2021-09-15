انتهت ليلة الأبطال – بروج (1) - (1) سان جيرمان.. سيتي (6) - (3) لايبزيج

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 20:49

كتب : FilGoal

أندير هيريرا وليونيل ميسي - باريس سان جيرمان وكلوب بروج

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباريات في تمام التاسعة إلا ربع مساء.

كلوب بروج X باريس سان جيرمان

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق28: يا رباااه ميسي كاد يسجل أول أهدافه مع سان جيرمان لكن العارضة قالت لا لتسديدته.

ق27: جووووول التعااادل لكلوب بروج عن طريق هانز فاناكين.

ق16: جووووول أندير هيريرا يسجل الهدف الأول لسان جيرمان.

انطلاق المباراة.

مانشستر سيتي X لايبزيج

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نهاية المباراة بانتصار سيتي بستة أهداف لثلاثة.

ق83: جووووووول سااادس لسيتي عن طريق جابرييل خيسوس.

ق75: جووووووول خااااامس لسيتي عن طريق كانسيلو.

ق73: جووووول ثالث للايبزيج كريستوفر نكونكو يسجل الهاتريك.

ق67: جووول؟ لا فيران توريس سجل هدفا وتقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل.

ق56: جووووول رابع لسيتي عن طريق جاك جريليش.

ق52: جووووول ثاااان للايبزيج عن طريق كريستوفر نكونكو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي بثلاثة أهداف لهدف.

ق45+2: جووووول محرز يسجل الهدف الثالث لسيتي من ركلة جزاء.

ق42: جوووول كريستوفر نكونكو يقلص النتيجة بهدف أول للايبزيج.

ق28: جووووول ثاااان لسيتي عن طريق نوردي موكيليي بالخطا في مرماه.

ق16: جووووول أووول لسيتي عن طريق ناثان أكي.

انطلاق المباراة.

أتليتكو مدريد X بورتو

نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق81: تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي مخالفة على مهدي طاريمي.

ق80: جوووول أول في اللقاء، مهدي طاريمي يسجل الهدف الأول لبورتو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

انطلاق المباراة.

سبورتنج لشبونة X أياكس أمستردام

نهاية المباراة بفوز سبورتنج لشبونة بخمسة أهداف لهدف.

ق63: سوووووبر هاتريك، سيباستيان هالر يسجل الهدف الرابع له والخامس لأياكس.

ق51: جووووول أول هاتريك في الموسم الجاري من دوري الأبطال سيباستيان هالر سجل الهدف الرابع لأياكس.

ق48: تم إلغاء هدف سبورتنج لشبونة بداعي التسلل.

ق47: جوووول ثااان لسبورتنج لشبونة عن طريق باولينيو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم أياكس بثلاثة أهداف لهدف.

ق39: جوووول ثالث لأياكس عن طريق ستيفن بيرجويس.

ق33: جوووول باولينيو يقلص النتيجة بهدف أول لسبورتنج لشبونة.

ق11: جووووول ثااان لأياكس عن طريق سيباستيان هالر.

ق2: جووووول أياكس يسجل الهدف الأول مبكر جدا عن طريق سيباستيان هالر.

انطلاق المباراة.

ليلة الأبطال سان جيرمان مانشستر سيتي
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