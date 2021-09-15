انتصار تاريخي لـ شيريف.. وهالاند وبيلنجهام يقتلان بيشكتاش

كتب شيريف تيراسبول المولدوفي التاريخ اليوم الأربعاء بتحقيقه أول انتصار في تاريخه وتاريخ الأندية المولدوفية في دوري أبطال أوروبا.

وفاز شيريف على حساب منافسه شاختار دونتسيك الأوكراني بهدفين دون رد في أولى جولات الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

افتتح آداما تراوري أهداف اللقاء في الدقيقة 16 وأضاف مومو ياساني الهدف الثاني في الدقيقة 62.

بتلك النتيجة حصد شيريف أول ثلاث نقاط في مسيرته في المجموعة التي تضم كذلك من إنتر ميلان وريال مدريد.

بيشكتاش X بروسيا دورتموند

وفي ملعب بيشتكاش آرينا في إسطنبول خسر أصحاب الأرض من منافسهم الألماني بروسيا دورتموند بهدفين لهدف.

افتتح جود بيلينجهام أهداف اللقاء لصالح دورتموند في الدقيقة 20.

وأضاف إيرلينج هالاند الهدف الثاني لأسود فيستفاليا في الدقيقة 45.

وقلص فرانشيسكو مونتيرو النتيجة بهدف أول لبيشكتاش في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وحصد دورتموند أول ثلاث نقاط له في المجموعة التي معه كل من سبورتنج لشبونة وأياكس.