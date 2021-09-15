انتهت ليلة الأبطال - ليفربول (3)-(2) ميلان.. فوز هام للحُمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول، وميلان، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول على ميلان 3-2

ق. 83 جيمس ميلنر، تشامبيرلين يشاركان بدلا من محمد صلاح، وهندرسون.

ق. 70 ساندرو تونالي يشارك بدلا من إسماعيل بن ناصر في صفوف ميلان.

ق. 70 تياجو ألكانتارا وكورتيس جونز يشاركان بدلا من ديوجو جوتا، ونابي كيتا.

ق. 68 جوووول ثاااالث. تصويبة رااائعة من هندرسون تسكن الشباك.

ق. 62 ساديو ماني يشارك بدلا من ديفوك أوريجي.

ق. 55 تصويبة من أوريجي بجانب القائم.

ق. 48 جووووووووول التعااادل عن طريق محمد صلاح. تبادل رائع للكرة بين صلاح وأوريجي وصلاح ينفرد ويسدد في المرمى مسجلا التعادل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 43 جوووول ثاااني عن طريق براهيم دياز. لياو ينطلق على الجهة اليسرى ويمرر إلى ريبيتش الذي يرسل عرضية يسددها ثيو هيرنانديز وينقذها روبيرتسون لكن دياز تابعها في المرمى.

ق. 41 جووووول التعاااد لميلان عن طريق أنتي ريبيتش. بينية من لياو إلى ريبيتش الذي يسدد من لمسة واحدة في شباك أليسون.

ق. 29 تصويبة جديدة من محمد صلاح يتصدى لها مايجنان إلى ركنية.

ق. 13 أوووه محمد صلاح يهدر ركلة الجزاء بعد أن تصدى لها مايك مايجنان.

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ق. 12 ركلة جزاااء لليفربول بعد تصويبة من روبيرتسون تصطدم بيد إسماعيل بن ناصر.

ق. 11 صلاح يراوغ بمهارة فائقة ويسدد لكن توموري يتدخل في اللحظة الأخيرة.

ق. 9 جووووول اوووول. بينية من صلاح إلى ترينت أرنولد ال1ي يخترق منطقة الجزاء ويسدد عرضية تصطدم بالدفاع وتسكن الشباك.

ق. 7 ركنية من أرنولد يقابلها جويل ماتيب برأسية يتصدى لها مايك مايجنان

بداية المباراة