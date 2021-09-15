انتهت ليلة الأبطال - إنتر (0)-(1) ريال مدريد.. فوز قاتل للملكي

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 20:35

كتب : FilGoal

ريال مدريد - إنتر ميلان - لاوتارو مارتينيز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر ميلان ضد ريال مدريد في الجولة الأولى لمجموعات دوري الأبطال، التي تقام بملعب جوسيبي مياتزا.

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نهاية المباراة بفوز قاتل للملكي

ق 89: جووووووووول قاتل لريال مدريد عن طريق رودريجو

ق 42: دزيكو يسدد وكورتوا يواصل التألق

ق 37: تسديدة رائعة من بروزوفيتش تمر جوار القائم في فرصة خطيرة لإنتر

ق 36: رأسية جديدة من لاوتارو تمر جوار المرمى

ق 18: رأسية خطيرة من لاوتارو وكورتوا يتألق أمامه

ق 8: اختراق من دزيكو وتسديدة وإنقاذ من كورتوا

انطلاق المباراة

ريال مدريد
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