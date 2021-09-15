خبر في الجول – جلسة بين إدارة الزمالك واللاعبين خلال ساعات

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 20:26

كتب : عمرو عبد المنعم

محمود حمدي الونش يحتفل بلقب الدوري مع الزمالك

يعقد لاعبو الزمالك جلسة هامة مع إدارة النادي خلال ساعات.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الإدارة ستعقد جلسة مع لاعبي الفريق من أجل حل بعض الأمور المالية التي لا ترضي اللاعبين.

وتريد إدارة الزمالك حل مشاكل اللاعبين خلال الفترة المقبلة، مع توفير الراحة للاعبين من أجل التركيز على كأس مصر والموسم الجديد.

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الزمالك عاد للتدريبات قبل يومين استعدادا لكأس مصر وللموسم الجديد.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر بموعد سيتحدد لاحقا من قبل اتحاد الكرة.

وكان الزمالك قد حصد لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ13 في تاريخه عن الموسم المنقضي.

كأس مصر الزمالك
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