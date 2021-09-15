تشكيل ليلة الأبطال – بيرناردو ومحرز ودي بروين أساسيون ضد لايبزيج

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 20:11

كتب : FilGoal

رياض محرز - مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه المستدعى للقاء لايبزيج الألماني في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في ملعب الاتحاد معقل سيتي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وجاء التشكيل كالتالي:

أخبار متعلقة
تشكيل ليلة الأبطال – ماني وفان دايك احتياطيان مع ليفربول.. وريبيتش يقود ميلان تشكيل ليلة الأبطال - لاوتارو يقود هجوم إنتر.. وبنزيمة على رأس كتيبة ريال مدريد تشكيل ليلة الأبطال – الثلاثي المرعب ميسي ونيمار ومبابي أساسي ضد كلوب بروج

في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: جواو كانسيلو- روبن دياز- ناثان أكي- أوليكساندر زينشينكو

في الوسط: رودريجو- كيفن دي بروين- بيرناردو سيلفا

في الهجوم: رياض محرز- فيران توريس- جاك جريليش

مانشستر سيتي لايبزيج ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – إعارة أحمد عيد إلى طلائع الجيش 27 دقيقة | الدوري المصري
ميلان يحرم صلاح من رقم تاريخي جديد مع ليفربول 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر ليلة الأبطال – بروج (1) - (1) سان جيرمان.. سيتي (3) - (2) لايبزيج ساعة | دوري أبطال أوروبا
انتصار تاريخي لـ شيريف.. وهالاند وبيلنجهام يقتلان بيشكتاش ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر ليلة الأبطال - ليفربول (2)-(2) ميلان.. صلاح والتعاااادل ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر ليلة الأبطال - إنتر ميلان (0)-(0) ريال مدريد.. محاولات بيضاء ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – جلسة بين إدارة الزمالك واللاعبين خلال ساعات ساعة | مصر
تشكيل ليلة الأبطال – بيرناردو ومحرز ودي بروين أساسيون ضد لايبزيج 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 2 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 3 شيكابالا: أريد قميص الأحمر المقطوع.. وسيف الدرع لم يفعل شيئا في لقطة الطرد 4 خبر في الجول – فيوتشر يضم ثنائي وادي دجلة "مقابل 27 مليون جنيه"
قد ينال إعجابك