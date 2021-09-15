تشكيل ليلة الأبطال – بيرناردو ومحرز ودي بروين أساسيون ضد لايبزيج
الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 20:11
كتب : FilGoal
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه المستدعى للقاء لايبزيج الألماني في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.
وتقام المباراة في ملعب الاتحاد معقل سيتي ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: إيدرسون
في الدفاع: جواو كانسيلو- روبن دياز- ناثان أكي- أوليكساندر زينشينكو
في الوسط: رودريجو- كيفن دي بروين- بيرناردو سيلفا
في الهجوم: رياض محرز- فيران توريس- جاك جريليش