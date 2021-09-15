تشكيل ليلة الأبطال - لاوتارو يقود هجوم إنتر.. وبنزيمة على رأس كتيبة ريال مدريد

يقود لاوتارو مارتينيز هجوم إنتر ميلان في مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب إنتر ميلان ضد ريال مدريد في الجولة الأولى لمجموعات دوري الأبطال، في المباراة التي تقام بملعب جوسيبي مياتزا.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالآتي:

المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: ميلان سكرينار – ستيفان دي فراي – باستوني – ماتيو دارميان

الوسط: باريلا – بروزوفيتش – هاكان تشالهان أوغلو

الهجوم: إدين دزيكو – لاوتارو مارتينيز - إيفان بيرسيتش

على الجانب الآخر دفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بكريم بنزيمة في هجوم فريقه، ويجلس إدين هازارد على مقاعد البدلاء.

بينما جاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – ناتشو - دافيد ألابا

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي

الهجوم: لوكاس فاسكيز – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور