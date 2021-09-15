تشكيل ليلة الأبطال - لاوتارو يقود هجوم إنتر.. وبنزيمة على رأس كتيبة ريال مدريد

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 19:54

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

يقود لاوتارو مارتينيز هجوم إنتر ميلان في مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب إنتر ميلان ضد ريال مدريد في الجولة الأولى لمجموعات دوري الأبطال، في المباراة التي تقام بملعب جوسيبي مياتزا.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالآتي:

أخبار متعلقة
موراتا: يجب أن نظهر للمنافسين مدى صعوبة مواجهة يوفنتوس برشلونة يعلن إصابة نجمه الشاب رئيس لا ليجا: ريال مدريد لن يكون مثل باريس سان جيرمان "الغشاش"

المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: ميلان سكرينار – ستيفان دي فراي – باستوني – ماتيو دارميان

الوسط: باريلا – بروزوفيتش – هاكان تشالهان أوغلو

الهجوم: إدين دزيكو – لاوتارو مارتينيز - إيفان بيرسيتش

على الجانب الآخر دفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بكريم بنزيمة في هجوم فريقه، ويجلس إدين هازارد على مقاعد البدلاء.

بينما جاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – ناتشو - دافيد ألابا

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي

الهجوم: لوكاس فاسكيز – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

ريال مدريد إنتر ميلان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – إعارة أحمد عيد إلى طلائع الجيش 25 دقيقة | الدوري المصري
ميلان يحرم صلاح من رقم تاريخي جديد مع ليفربول 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر ليلة الأبطال – بروج (1) - (1) سان جيرمان.. سيتي (3) - (2) لايبزيج ساعة | دوري أبطال أوروبا
انتصار تاريخي لـ شيريف.. وهالاند وبيلنجهام يقتلان بيشكتاش ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر ليلة الأبطال - ليفربول (2)-(2) ميلان.. صلاح والتعاااادل ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر ليلة الأبطال - إنتر ميلان (0)-(0) ريال مدريد.. محاولات بيضاء ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – جلسة بين إدارة الزمالك واللاعبين خلال ساعات ساعة | مصر
تشكيل ليلة الأبطال – بيرناردو ومحرز ودي بروين أساسيون ضد لايبزيج 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 2 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 3 شيكابالا: أريد قميص الأحمر المقطوع.. وسيف الدرع لم يفعل شيئا في لقطة الطرد 4 خبر في الجول – فيوتشر يضم ثنائي وادي دجلة "مقابل 27 مليون جنيه"
قد ينال إعجابك