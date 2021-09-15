تشكيل ليلة الأبطال – ماني وفان دايك احتياطيان مع ليفربول.. وريبيتش يقود ميلان

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 19:54

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد ليدز

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام ميلان، فيما يبدأ أنتي ريبيتش كأساسي مع ميلان.

أعلن يورجن كلوب، وستيفانو بيولي مدربا ليفربول وميلان، تشكيلا الفريقين قبل مواجهتهما بعد قليل.

تشكيل ليفربول شهد البدء بـ محمد صلاح كأساسي، وبجنابه ديفوك أوريكي، وديوجو جوتا.

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على الجهة الأخرى، يبدأ جوردان هندرسون في وسط الملعب، بجانب نابي كيتا، وفابينيو.

ولن يبدأ فيرجيل فان دايك كأساسي في الدفاع، فيما يبدأ جويل ماتيب بجانب جوي جوميز بدلا منه.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت أرنولد – جو جوميز – جويل ماتيب – أندرو روبيرتسون.

الوسط: فابينيو – جوردان هندرسون – نابي كيتا.

الهجوم: محمد صلاح - ديفوك أوريجي – ديوجو جوتا.

في الناحية الأخرى، يبدأ أنتي ريبيتش كأساسي في هجوم ميلان، ومن خلفه سياليميكريس، وبراهيم دياز، ورافاييل لياو.

مايك مايجنان سيحرس المرمى، فيما يبدأ إسماعيل بن ناصر بجانب فرانك كيسي في وسط الملعب.

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

حارس: مايك مايجنان.

الدفاع: دافيد كالابريا – سيمون كاير – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز.

الوسط: إسماعيل بن ناصر – فرانك كيسي.

أمامهما: أليكسيس سياليميكريس – براهيم دياز – رافاييل لياو.

الهجوم: أنتي ريبيتش.

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