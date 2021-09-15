تشكيل ليلة الأبطال – الثلاثي المرعب ميسي ونيمار ومبابي أساسي ضد كلوب بروج

دفع ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان بالثلاثي المرعب ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار في التشكيل الأساسي ضد كلوب بروج.

ويحل سان جيرمان ضيفا على كلوب بروج البلجيكي في ملعب جان برايدال في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الأولى.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

في الدفاع: أشرف حكيمي- بريسنيل كيمبيمبي- ماركينيوس- عبده دياللو

في الوسط: جورجينيو فينالدوم- لياندرو باريديس- أندير هيريرا

في الهجوم: ليونيل ميسي- كيليان مبابي- نيمار