مران الأهلي – تقسيمة فنية.. ومشاركة أكرم توفيق

خاض لاعبو الأهلي تقسيمة فنية خلال مران الفريق الذي أقيم اليوم الأربعاء لتنفيذ بعض الجمل الخططية دربهم عليها بيتسو موسيماني مدرب الفريق.

واستأنف الأهلي مرانه بعد فترة راحة حصل عليها عقب مواجهة بتروجت الودية التي أقيمت أول أمس الإثنين وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وشهدت التقسيمة حماسا كبيرا من اللاعبين الذين بذلوا جهدا كبيرا خلالها.

كما شهد المران مشاركة أكرم توفيق مرتديا واقي للوجه بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء تواجده مع منتخب مصر.

ويستعد الأهلي لملاقاة طلائع الجيش في السوبر المصري في الـ21 من شهر سبتمبر الجاري.